Yuri Alberto detalha papo após ser chamado de burro por Mano: 'Me respeite'

Vivendo bom momento no Corinthians, Yuri Alberto lembrou e comentou como foi o dia em que foi chamado de "burro" pelo técnico Mano Menezes, hoje no Fluminense. O episódio aconteceu no dia 27 de janeiro, durante a derrota do Timão para o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista.

Na hora que eu saí de campo, ele meio que veio falar comigo assim: 'não, não foi isso que você entendeu'. E eu responde: 'não, eu entendi muito bem e só peço que o senhor me respeite, nunca mais fale assim comigo'. Até dentro do clube tiveram outras pessoas que me perguntaram do que eu achei aquilo. Eu falei: 'acho que no momento do jogo ali ele estava muito nervoso também. Acabou acontecendo aquilo. Sei que ele pode ter interpretado muito mal ali, pode ter falado num momento errado' Yuri Alberto, à revista Placar

O que aconteceu

O atacante admitiu que ficou incomodado com a situação e que se concentrou apenas em orar mesmo com a bola rolando naquela partida.

O atacante detalhou como foi a conversa com Mano Menezes após o episódio. O camisa 9 afirmou que o técnico tentou amenizar a situação na saída de campo e que ele apenas pediu para que o treinador nunca mais falasse desta maneira.

Yuri definiu o episódio como importante para o seu amadurecimento. O jogador viu Pedro Raul ganhar espaço no jogo seguinte, contra o Novorizontino, mas logo retomou a condição de titular — Mano foi demitido depois da derrota para o Novo. Ele engrenou com António Oliveira no comando, voltou a cair de rendimento, mas recuperou o bom momento nesta reta final de temporada com Ramón Díaz.

O que ele disse?

Como aconteceu o episódio: "Me incomodava muito. Acho que até durante os jogos, quando alguns torcedores começavam a repetir o que ele tinha me falado naquele dia, me tocava muito. Acho que me incomodava demais. Eu tive essa resiliência de conseguir passar por mais essa, foi um momento difícil. Após aquilo, eu falei: 'não é possível que eu escutei isso'. Ele meio que falou para o Wesley falar para mim. Só que eu escutei e aí o Wesley não queria repetir o que ele falou. Durante o jogo, eu muito estressado, muito nervoso, comecei a orar. Comecei a orar pra Deus me dar sabedoria. Parece que o jogo meio que ficou de lado, eu estava no meu mundo ali dentro do campo. Só orando e intercedendo para que eu tivesse sabedoria para passar por aquilo"

Sem mágoas: "Está desculpado. Eu não guardo mágoa de ninguém. Até o Felipe Melo, que um dia quase quebrou minha perna no jogo de Santos e Palmeiras. É um cara que eu tenho um carinho imenso por todos que já passaram, que têm passado na minha vida. Eu tenho um carinho imenso por todos e não guardo mágoa de ninguém. Tive um aprendizado com ele curto no começo do ano, que foi o Mano Menezes. Mas infelizmente aconteceu isso, mas é vida que segue. Isso foi importante para mim e para o meu amadurecimento."

Como foi o episódio

O momento aconteceu durante a derrota do Corinthians para o São Bernardo em jogo válido pela terceira rodada do Paulistão. Yuri Alberto foi titular naquele confronto.

O camisa 9 cometeu falta de ataque já durante o segundo tempo e irritou Mano, que disparou: "Você é burro? Você é burro?". A revolta do técnico foi ouvida na transmissão da partida e por torcedores do São Bernardo, que começaram a repetir o xingamento.

Yuri Alberto foi substituído logo depois e conversou com Mano Menezes. Os dois deram um abraço antes do atacante ir para o banco de reservas.

Mano disse que se arrepende do episódio em entrevista à TNT Sports em abril. O treinador disse que o xingamento "escapou".