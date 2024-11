Weverton cita gramado 'rápido', mas admite erro em gol de Yuri no dérbi

O goleiro Weverton, do Palmeiras, citou a "rapidez" da Neo Química Arena e admitiu não ter tomado uma boa decisão no gol de Yuri Alberto, que cravou a vitória do Corinthians no dérbi do Campeonato Brasileiro — o duelo acabou em 2 a 0 para o alvinegro.

O que aconteceu

O palmeirense saiu do gol quando Garro acionou Yuri em contra-ataque corintiano. O lance ocorreu no 2° tempo, e o clássico estava com placar de 1 a 0 para os mandantes

Weverton, no entanto, errou a passada e não chegou a tempo de cortar o lance. A bola acabou com domínio de Yuri Alberto, que balançou as redes.

O lance definiu a vitória corintiana, que superou o rival depois de três anos de jejum.