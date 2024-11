Transmissão ao vivo de Sporting x Manchester City: veja onde assistir

Sporting e Manchester City se enfrentam hoje (5), às 17h (de Brasília), no estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), em partida válida pela 4ª rodada da Champions League.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Space (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Manchester City é o 3º colocado da competição, com sete pontos. O Sporting tem os mesmos sete pontos, mas está na oitava colocação devido aos critérios de desempate.

O City perdeu a invencibilidade no Campeonato Inglês. Fora de casa, os comandados de Pep Guardiola caíram diante do Bournemouth no fim de semana.

O Sporting vem de seis vitórias consecutivas. A equipe portuguesa vem de uma goleada por 5 a 1 diante do Estrela Amadora.

Sporting x Manchester City -- Champions League