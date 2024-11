Transmissão ao vivo de Real Madrid x Milan: veja onde assistir

Real Madrid e Milan se enfrentam hoje (5), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), em partida válida pela 4ª rodada da Champions League.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Real Madrid é o 12º colocado, com seis pontos. Já o Milan está na 25ª colocação, com apenas três pontos somados.

Será a primeira partida do Real Madrid após o clube boicotar a premiação da Bola de Ouro. Rodri ficou com o prêmio, preterindo o brasileiro Vinicius Jr., então favorito a ficar com o prêmio individual.

Pela Champions, a equipe merengue vem de vitória por 5 a 2 contra o Borussia, em grande atuação do camisa 7 brasileiro, que marcou três gols. Já o Milan conquistou a primeira vitória no torneio continental na rodada anterior, quando bateu o Club Brugge por 3 a 1.

Real Madrid x Milan -- Champions League