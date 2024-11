Torcida do Fluminense poderá comprar ingressos para jogo no Beira-Rio nesta quarta

A venda de ingressos para a torcida do Fluminense no jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, começará nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). O jogo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para a próxima sexta-feira, às 19h.

A comercialização das entradas será realizada de forma online no site www.mundocolorado.com.br e de forma física na bilheteria que fica instalada no container atrás do Centro de Eventos, com acesso pela Rua Nestor Ludwig. Os ingressos custam R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada).

Todas as informações de ingressos para a torcida Tricolor na partida contra o Inter, sexta-feira, no Beira-Rio >> https://t.co/mTPwKGy9MZ O Fluminense conseguiu 100 ingressos para atender seus sócios. Eles podem ser resgatados por 300 pontos na quarta-feira (06/11), a partir das... pic.twitter.com/2VYJNKt2rv ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 5, 2024

O Fluminense não vive situação muito confortável na tabela do Campeonato Brasileiro e ainda corre risco de rebaixamento. Atualmente, a equipe carioca ocupa a 14ª colocação, com 37 pontos, apenas três a mais que o Athletico-PR, primeiro clube dentro do Z4.

O Internacional, por outro lado, vive grande sequência e não sabe o que é perder há 12 partidas. O Colorado ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 53 pontos.