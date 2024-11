Caiu aí? TNT, Space e Max sofrem com queda de sinal de jogos da Champions

Real Madrid x Milan e Sporting x Manchester City, jogos da Champions League ocorridos na tarde desta terça (5), tiveram transmissão interrompida ainda no 1° tempo por parte da TNT (TV fechada), da Space (TV fechada) e da Max (streaming). O SBT (TV aberta), que exibe o duelo entre espanhóis e italianos, não foi afetado.

O que aconteceu

Os dois confrontos foram subitamente interrompidos na casa dos 37 minutos do 1° tempo. O Real empatava com o Milan, e o Sporting havia acabado de igualar o placar com o City.

Tanto na TV fechada quanto no streaming, comerciais entraram em cena logo depois da paralisação. Neste período, os italianos balançaram as redes sobre os espanhóis.

Cerca de dez minutos depois, as três plataformas voltaram a mostrar o duelo, mas sem qualquer narração. No intervalo, as imagens voltaram a ser exibidas apenas com som ambiente.

A TNT informou que enfrenta "problemas técnicos" e que está trabalhando para a retomada da transmissão com áudio. O UOL procurou a emissora para mais informações e atualizará a nota quando houver retorno.