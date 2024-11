Santos é goleado, e RB Bragantino larga na frente na final da Copa Paulista feminina

Nesta terça-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), o Santos perdeu de 4 a 1 para o Red Bull Bragantino, no jogo de ida da final da Copa Paulista feminina. Thayslane, três vezes, e Rhay Coutinho anotaram os gols das mandantes no confronto. Laura Valverde cravou o único gol santista.

O jogo de volta acontece no próximo domingo (10), desta vez com mando de campo do Santos, às 10h (de Brasília). As Sereias da Vila, agora, têm uma dura missão para reverter o placar, após os quatro gols sofridos em Bragança Paulista.

Esta é a sexta edição da Copa Paulista feminina. O Santos acumula um título, enquanto o RB Bragantino busca sua primeira conquista. O Massa Bruta já foi vice-campeão em duas oportunidades.

OS GOLS

O Red Bull Bragantino inaugurou o marcador aos 40 minutos da etapa inicial. Cida, do Santos, saiu jogando errado e Thayslane recuperou a posse. A jogadora invadiu a área e bateu de pé direito para anotar o primeiro tento da final.

Os mandantes ampliaram nos acréscimos, aos 48 minutos. Após a goleira Karen afastar mal o perigo, a bola sobrou para Thayslane, que, de fora da área, mandou de cobertura para estufar as redes.

No primeiro minuto da etapa complementar, o Red Bull Bragantino marcou mais um gol. Após jogada bem organizada, Tamires, dentro da grande área, cruzou rasteiro e Thayslane contou com falha de Karen para apenas empurrar para o fundo do gol.

O Red Bull Bragantino aumentou a já confortável vantagem aos 28 minutos. Thayslane tocou a bola para Rhay Coutinho, que, de fora da área, mandou um foguete de perna direita, no ângulo de Karen.

O Santos chegou a diminuir aos 34 minutos. A defesa do Massa Bruta não conseguiu afastar a bola após um levantamento para a área e a bola sobrou para Lara Valverde, que encheu o pé para o fundo das redes.