Vini marca de cavadinha, mas Milan cala Bernabéu e vence Real na Champions

O Milan não se amedrontou diante de um Santiago Bernabéu lotado, se impôs e venceu o Real Madrid por 3 a 1, nesta terça-feira (5), em jogo válido pela quarta rodada da Champions League.

Thiaw, Morata e Reijnders marcaram os gols da vitória italiana em Madri. Vini Jr, com uma cavadinha em cobrança de pênalti, descontou para o Real Madrid. Os espanhóis tiveram um gol de Rüdiger anulado já na reta final.

O jogo foi o primeiro de Vini Jr após o segundo lugar na Bola de Ouro. O hino da Champions League foi vaiado por torcedores do Real Madrid antes do início da partida.

O Milan engatou a segunda vitória seguida, chegou aos seis pontos e assumiu a 18ª colocação na Champions. O Real tem a mesma pontuação, mas aparece na 17ª posição.

As duas equipes voltam a jogar pela Champions somente no final do mês. O Milan visita o Slovan Bratislava no dia 26, às 14h45 (de Brasília). No dia seguinte, o Real Madrid vai até a Inglaterra encarar o Liverpool, às 17h.

Como foi o jogo

Real e Milan fizeram um primeiro tempo nervoso, mas com os italianos mais precisos. As duas equipes começaram a partida em ritmo lento, porém, o duelo destravou após Thiaw colocar os visitantes na frente em cobrança de escanteio. O gol acordou o Real, que buscou o empate 10 minutos depois, em pênalti convertido por Vini Jr. A igualdade, de novo, travou o duelo. Mais uma vez, um lance isolado fez o Milan voltar à frente, dessa vez com Morata.

Vini Jr é marcado por Musah durante jogo entre Real Madrid e Milan pela Champions League Imagem: Florencia Tan Jun/Getty Images

O segundo tempo foi de controle total do Milan. A equipe visitante voltou do intervalo melhor e encurralando o Real Madrid, principalmente com lances pela esquerda, com Rafael Leão. O gol que deu tranquilidade no placar, inclusive, saiu em jogada por ali e que terminou em finalização de Reijnders. O Real até esboçou uma reação com tento de Rüdiger, mas o lance foi anulado por impedimento. O abafa final não deu resultado como nas outras vezes, e o Bernabéu se calou.

Lances importantes e gols

Thiaw abre o placar para o Milan: 1 x 0. Pulisic cobrou escanteio pelo lado esquerdo e encontrou Thiaw. O zagueiro do Milan apareceu entre os defensores do Real e cabeceou firme para colocar os italianos na frente.

Thiaw comemora gol marcado pelo Milan durante jogo contra o Real Madrid na Champions League Imagem: Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images

Maignan salva duas vezes. Mbappé recebeu pela direita, fez boa jogada individual e finalizou cruzado, mas parou em Maignan, que espalmou. Na sobra, Vini Jr deixou a defesa adversária para trás e bateu de chapa, buscando o canto esquerdo, mas o arqueiro adversário foi bem de novo e encaixou.

Vini Jr empata com cavadinha em pênalti: 1 x 1. O empate do Real Madrid saiu todo com Vini Jr. O brasileiro tabelou com Bellingham, invadiu a área e foi derrubado por Emerson Royal. Na cobrança da penalidade, o camisa 7 esbanjou categoria e deu uma cavadinha no meio do gol para empatar o duelo.

Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Milan pela Champions League Imagem: Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images

Lunin evita o segundo do Milan. Reijnders recebeu com espaço na entrada da área após cobrança curta de escanteio e bateu rasteiro. Lunin se esticou todo e espalmou o chute que morreria no canto direito.

Morata aplica a lei do ex e recoloca Milan na frente: 2 x 1. O Milan aproveitou erro na saída de bola de Tchouaméni para voltar a ficar à frente. Rafael Leão recebeu na marca do pênalti e finalizou. Lunin espalmou, mas a bola sobrou para Morata completar.

Lunin faz milagre! Rafael Leão recebeu cruzamento vindo da direita logo no começo do segundo tempo. O atacante cabeceou firme no canto direito alto. Lunin voou e conseguiu espalmar.

Na trave! Morata apareceu na primeira trave e desviou cruzamento de escanteio com o calcanhar. A bola passou pela defesa do Real Madrid e bateu na trave direita de Lunin.

Reijnders aumenta o placar: 3 x 1. O Milan saiu jogando com calma. Reijnders recebeu pelo meio, arrancou e acionou Rafael Leão. O camisa 10 levou para o fundo e tocou para o meio. Reijnders apareceu com espaço na área, dominou e soltou o pé para estufar as redes.

Reijnders comemora gol marcado pelo Milan contra o Real Madrid na Champions League Imagem: Diego Souto/Getty Images

Não valeu! Maignan saiu mal em bola alçada na área. O goleiro francês socou para o meio, e Rüdiger completou para o gol. O lance foi validado em campo, mas anulado após checagem do VAR por detectar impedimento do zagueiro alemão no lance.

Lunin defende mais uma! Em novo lance pela esquerda, Theo Hernández fez jogada individual pela esquerda e tocou para o meio. Loftus-Cheek chegou finalizando de primeira, mas o goleiro do Real Madrid defendeu com as pernas.

Maignan salva do outro lado. Vini Jr alçou bola na área, e Brahim Díaz apareceu sozinho para cabecear. A finalização firme parou em defesa de puro tempo de reação de Maignan.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 1 x 3 MILAN

Data e horário: 05 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

Competição: 4ª rodada da Champions League

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Árbitro: Slavko Vincic (SVN)

Assistentes: Tomaz Klancnik (SVN) e Andraz Kovacic (SVN)

VAR: Pol Van Boekel (HOL)

Gols: Thiaw (11'/1°T), Vini Jr (22'/1°T), Morata (39'/1°T), Reijnders (27'/2°T)

Cartões amarelos: Morata, Fofana (MIL), Camavinga, Lucas Vázquez, Eder Militão, Vini Jr (REA)

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Eder Militão, Rüdiger e Mendy (Fran García); Tchouaméni (Camavinga), Modric (Ceballos), Valverde (Brahim Díaz) e Bellingham (Rodrygo); Vini Jr e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti

Milan: Maignan; Emerson Royal (Pavlovic), Thiaw, Tomori e Hernández; Fofana, Musah (Calabria) e Reijnders; Pulisic (Loftus-Cheek), Rafael Leão (Okafor) e Morata (Abraham). Técnico: Paulo Fonseca