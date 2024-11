Presidente do Santos se reúne com membros da SPU em Brasília por regularização da área do CT Rei Pelé

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, viajou a Brasília nesta terça-feira, ao lado do assessor da presidência, Júnior Bozella, e se reuniu com representantes da SPU (Secretaria de Patrimônio da União). O encontro teve como intenção tratar da regularização da área do CT Rei Pelé.

Teixeira teve duas reuniões na capital federal. A primeira delas, na SPU, teve presenças de Cassandra Maroni Nunes, diretoria do Departamento de Destinação de Imóveis, e do secretário-executivo Lúcio de Andrade.

No segundo encontro, com o Ministério do Esporte, o dirigente foi recebido pelo secretário-executivo Diego Galdino, a quem entregou uma camisa do Santos. Além do caráter institucional, a visita envolveu projetos da Lei do Incentivo ao Esporte.

O presidente do Peixe tratou o encontro como positivo. "O processo continua evoluindo, com apoio da SPU em breve concluiremos todas as formalidades", afirmou o dirigente.

Presidente do Santos se reuniu com o secretário-executivo do Ministério do Esporte, Diego Galdino de Araújo (Foto: Divulgação/Santos)

O clube tem negociações adiantadas com a SPU para a regularização do terreno do CT Rei Pelé. As conversas tiveram início durante a gestão Andrés Rueda e se intensificaram com Marcelo Teixeira.

Em janeiro, o Peixe chegou a anunciar que exerceu o direito de compra do terreno do CT, mas não informou quais as condições do acordo. O clube contou com a ajuda de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, para acelerar as tratativas e concluir o processo.

Além do CT Rei Pelé, o Santos também conta com o CT Meninos da Vila, destinado às categorias de base. Há, porém, a intenção de reformar o espaço. O Peixe, ainda, tem o desejo de construir um CT em São Paulo, mas as conversas de Marcelo Teixeira com a Prefeitura da capital paulista ainda são embrionárias.