Presidente do Corinthians vê "jogo sujo" do Flamengo e conta com Yuri Alberto para 2025: "Fundamental"

Augusto Melo, presidente do Corinthians, entende que o Flamengo faz "jogo sujo" na negociação que envolve o goleiro Hugo Souza. O mandatário trata a aquisição do arqueiro como "resolvida", mas acredita que os cartolas do Rubro-Negro querem "conturbar o ambiente" com algumas declarações. Além disso, o dirigente tem o desejo de seguir com o atacante Yuri Alberto em 2025, mesmo com o provável assédio de clubes do exterior na próxima janela de transferências.

A situação que envolve Hugo Souza não preocupa Augusto Melo. O presidente defende que o Corinthians está no prazo para exercer sua opção de compra junto ao Flamengo e que tudo será resolvido em breve. O mesmo vale para o transfer ban da Fifa, por conta de uma dívida com o zagueiro Balbuena, durante a gestão de Duilio Monteiro Alves.

"Tudo resolvido, Hugo, transfer ban... questão de horas, dias, estamos dentro do prazo. Estamos cumprindo tudo o que foi combinado. Os caras do Flamengo falavam para conturbar o ambiente, jogo sujo. Está tudo sob controle, tem contrato. O transfer ban, também, não é nosso, mas está tudo sob controle. O torcedor não tem que se preocupar com isso", disse Augusto Melo ao programa Poropopod, no canal oficial do Corinthians.

O Corinthians tem até o final deste mês para exercer a opção de compra de Hugo, como está estipulado em contrato. O clube busca alternativas, já que o Flamengo não aceitou as garantias oferecidas pelo Timão em um primeiro momento. A diretoria alvinegra pode apresentar outras possibilidades ou, em último caso, fazer o depósito ao Rubro-Negro à vista.

Para seguir com Hugo, o Timão vai ter que desembolsar 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) ao Flamengo, que já arrecadou R$ 1,5 milhão só de multa pelas vezes que o arqueiro entrou em campo contra o Rubro-Negro. Além disso, o Timão teve que depositar R$ 1 milhão ao clube carioca pelo empréstimo, que tem validade até o final deste ano.

Yuri Alberto fica ou sai?

Valorizado pelo seu bom momento, Yuri Alberto deve atrair interessados na próxima janela de transferências, em janeiro. Augusto, no entanto, não pensa em negociar o artilheiro da equipe na temporada e vê o camisa 9 como peça fundamental para os planos do clube em 2025.

"Saindo para onde? Não tem isso, não. Contamos com ele (Yuri) para 2025, é uma peça fundamental. Não sei de onde tiraram isso", disse Augusto.

"Yuri é dedicado, tem nossa cara, é intenso o tempo todo, sabe fazer gol. Fases todos nós temos. A gente sempre confiou nele, está aí o que ele vem fazendo. Voltando a fazer gol, se valorizando. Tem nossas características", complementou.

Yuri Alberto tem números impressionantes na temporada, com 24 gols e seis assistências em 52 jogos (44 como titular). O atleta de 23 anos tem vínculo com o Timão até final de 2027.