Palmeiras se reapresenta após derrota em Derby e inicia preparação para enfrentar o Grêmio

Sem descanso após derrota no clássico contra o Corinthians na última segunda-feira, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira e deu início à preparação para o jogo contra o Grêmio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Com o resultado na última rodada, o Verdão permaneceu na vice-liderança, com 61 pontos conquistados.

Os atletas que jogaram por mais de 45 minutos no Derby realizaram cronograma de trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência. Enquanto os demais realizaram atividades técnicas, aprimorando ultrapassagens, cruzamentos e finalizações no último terço, além de diferentes jogos de sete contra sete com objetivos em campo reduzido.

Para o duelo contra o time gaúcho, o técnico Abel Ferreira não terá grandes problemas para escalar o time e pode vir a repetir a escalação. No clássico, o Verdão contou com o retorno do zagueiro Murilo, que se recuperou de lesão na coxa direita. O atleta permaneceu apenas no banco, enquanto Vitor Reis seguiu como titular.

Os únicos desfalques seguem sendo Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (transição física) e Lázaro (dores no joelho esquerdo).

O elenco palmeirense volta a treinar na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol.