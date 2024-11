Ministério do Esporte se manifesta sobre investigações contra Bruno Henrique

O Ministério do Esporte também se manifestou em relação às investigações envolvendo o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, e um possível envolvimento na manipulação de resultados em apostas esportivas. Uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Vespasiano/MG, Lagoa Santa/MG e Ribeirão das Neves/MG.

"O Ministério do Esporte acompanha e apoia as recentes investigações envolvendo o atleta Bruno Henrique e reforça seu compromisso com a integridade e transparência no esporte brasileiro. Ações que comprometem a ética esportiva são crimes inaceitáveis e devem ser apuradas com o máximo rigor, em respeito ao público, aos atletas e à credibilidade do esporte", destacou a nota.

O lance investigado ocorreu no jogo Flamengo e Santos. Aos 50 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique cometeu uma falta sobre o atacante Soteldo. O jogador foi inicialmente punido com o cartão amarelo, mas recebeu o vermelho após reclamar acintosamente com o árbitro Rafael Klein.

"Defendemos a aplicação da Lei Geral do Esporte em todos os casos de manipulação e irregularidades, assegurando que o resultado das competições reflita apenas o mérito e o esforço dos atletas. Um ambiente esportivo justo e íntegro é essencial para a construção de uma sociedade que valorize o esporte como instrumento de desenvolvimento e cidadania. O Ministério do Esporte segue à disposição para apoiar medidas que fortaleçam a segurança e a transparência no esporte nacional", emendou o órgão do Governo Federal.