Manchester City toma quatro, e Sporting assume a vice-liderança da Champions League

Nesta terça-feira, no Estádio José Alvalade, o Manchester City foi goleado pelo Sporting por 4 a 1, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Os portugueses contaram com três de Gyokeres e um de Maximiliano Araújo, enquanto Foden cravou o tento dos ingleses.

Diante da vitória em casa, o Sporting subiu a para a segunda posição da tabela da Champions League, com dez pontos. Outras equipes ainda completam a quarta rodada e a equipe portuguesa pode cair algumas posições. O Manchester City, por sua vez, após a goleada sofrida, caiu para a sexta posição, com sete unidades somadas.

O Sporting volta aos gramados no próximo domingo (10), para enfrentar o Braga, no Estádio Municipal de Braga, pelo Campeonato Português. Do outro lado, o Manchester City, neste sábado, às 14h30, visita o Brighton, no American Express Community Stadium, pelo Campeonato Inglês.

OS GOLS

Apesar da goleada, quem abriu o placar foi o Manchester City, aos 4 minutos do primeiro tempo. Após pressão na saída do Sporting, Phil Foden retomou a posse para os ingleses no campo de ataque, invadiu a área e mandou um foguete para balançar as redes de Israel.

O Sporting conseguiu o empate ainda na etapa inicial, aos 38 minutos, com Gyokeres. Para estufar as redes de Ederson, o sueco contou com assistência de Geovany Quenda.

No primeiro minuto do segundo tempo, o Sporting virou a partida em Portugal. Maximiliano Araújo recebeu passe de Pedro Gonçalves e não desperdiçou a chance de anotar o segundo dos mandantes.

Três minutos depois, aos 4, o Sporting marcou o terceiro. Após pênalti assinalado pela arbitragem, Gyokeres assumiu a cobrança e não desperdiçou, cravou o gol que abriu vantagem de dois gols para os mandantes.

Aos 24 minutos, o Manchester City teve a chance de diminuir a desvantagem. Depois da arbitragem assinalar pênalti por conta de toque de mão dentro da área, Haaland assumiu a cobrança e mandou no travessão.

Para fechar a goleada, aos 35 minutos, novamente por meio de um pênalti, Gyokeres anotou seu terceiro na partida e o quarto do Sporting em casa.

Amorim says goodbye to Sporting CP in style ??#UCL pic.twitter.com/uPhojXAILx ? UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2024

Confira outros resultados desta terça-feira pela Champions League:

PSV 4 x 0 Girona



Slovan Bratislava 1 x 4 Dinamo Zagreb



Bologna 0 x 1 Monaco



Celtic 3 x 1 RB Leipzig



Borussia Dortmund 1 x 0 Sturm Graz