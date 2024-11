Luiz Gustavo valoriza vitória em briga direta pela Libertadores: "Temos ambições"

Luiz Gustavo foi o autor do primeiro dos três gols do São Paulo na vitória sobre o Bahia, nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Passada a partida, o volante tricolor valorizou o resultado em um confronto direto pela classificação para a Copa Libertadores.

"Sem dúvida, o mais importante é ajudar a equipe com os três pontos. Era um jogo muito importante, sabemos da nossa responsabilidade. Essa reta final vai depender muito do que a gente vai fazer para preparar o São Paulo para a próxima temporada. Temos ambições, precisamos da ajuda de todo mundo para nos fortalecer e fortalecer o clube ainda mais para competir ainda mais na próxima temporada", disse Luiz Gustavo ao Premiere.

Com o resultado, o São Paulo, sexto colocado, foi a 54 pontos e abriu oito de vantagem para o Bahia, em sétimo, ficando em uma situação bastante confortável no G6, grupo que garante vaga para a próxima Libertadores.

Luiz Gustavo também aproveitou para dedicar o seu gol, fruto de uma falha bisonha do goleiro Marcos Felipe, ao seu pai, aniversariante do dia.

"Hoje é um dia especial, dia feliz, aniversário do meu pai também, Luiz Antônio. Presenteá-lo com esse gol, com essa vitória. Feliz aniversário, pai. Te amo! Toda a minha família também, meus filhos, minha esposa... ajudar o São Paulo é o mais importante", concluiu o veterano.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, contra o Athletico-PR, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o retorno do time ao seu estádio após 45 dias.