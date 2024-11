Luiz Gustavo valoriza vitória e projeta próxima temporada no São Paulo

O São Paulo venceu o Bahia por 3 a 0 e deu um passo importante rumo à classificação para a Copa Libertadores da América. O volante Luiz Gustavo valorizou o resultado na busca pelo torneio continental.

Com contrato somente até o fim do ano, o volante deu indícios de permanência ao projetar a próxima temporada pelo Tricolor paulista.

O mais importante é ajudar a equipe com os três pontos. Hoje era jogo improtante, sabemos da nossa responsabilidade. Essa reta final, vai depender muito do que fizermos para preparar o São Paulo para a próxima temporada. Temos ambições e precisamos da ajuda de todos para nos fortalecer e competir ainda mais na próxima temporada. Hoje é um dia especial, aniversário do meu pai, Luiz Antônio, e pude presenteá-lo com o gol e a vitória , disse na saída de campo ao Premiere.

Até o momento, o jogador tem pedido para o São Paulo para esperar para conversar sobre renovação. Há a possibilidade de que o volante opte por se aposentar ao fim de 2024.

A entrevista, no entanto, dá a entender que o volante se vê atuando pelo Tricolor em 2025.