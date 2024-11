Juventus busca empate com o Lille na França pela Liga dos Campeões

Juventus e Lille empataram por 1 a 1, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, no no Estádio Pierre-Mauroy, na França. O gol da equipe francesa foi marcado por Jonathan David, ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, Vlahovi?, de pênalti, deixou tudo igual no placar.

Com o resultado, a equipe italiana subiu para a 10ª posição na tabela da Liga dos Campeões, com sete pontos. O Lille segue logo atrás, na 12ª posição, com a mesma pontuação. Esta foi a quarta das oito partidas que os times disputarão ao longo da fase de grupos.

A Juventus retorna a campo no próximo sábado, diante do Torino, em jogo válido pelo Campeonato Italiano. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Allianz Stadium. Já o Lille encara o Nice, pelo Campeonato Francês. A partida acontece no próximo domingo, às 11 horas, na Allianz Riviera.

O Lille abriu o placar aos 27 minutos da etapa inicial. Após belo passe de Zhegrova, Jonathan David saiu em disparada no campo de ataque e chutou para o fundo das redes.

Aos 34 minutos, Locatelli cruzou para Vlahovi? na grande área, o atacante da Juventus bateu forte no ângulo para grande defesa do goleiro Di Gregorio.

Já aos 14 do segundo tempo, Vlahovi? cobrou pênalti com muita tranquilidade, deslocando Di Gregorio e mandando para o gol.