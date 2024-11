Internacional ganha do Criciúma com golaços e ingressa no G4 do Brasileirão

Nesta terça-feira, no Estádio Beira-Rio, o Internacional conseguiu uma importante vitória. O Colorado venceu o Criciúma por 2 a 0, com golaços de Alan Patrick e Wesley, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora, diante do triunfo em casa, o Internacional chegou aos 56 pontos e ingressou no G4 do Campeonato Brasileiro, ficando com a quarta colocação. O Colorado ultrapassou o Flamengo, que tem 55 pontos, porém ainda entra em campo nesta rodada para encarar o Cruzeiro.

Do outro lado, o Criciúma permaneceu com os mesmos 37 pontos e estacionado na 15ª posição. A equipe catarinense está a apenas três pontos do Athletico-PR (34), que abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional volta aos gramados já nesta sexta-feira (8) para encarar o Fluminense, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. O Criciúma, por sua vez, no sábado, às 19h, visita o Cruzeiro, no Mineirão.

O Internacional inaugurou o marcador aos 43 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 da equipe, Alan Patrick, acertou bela finalização de perna direita no ângulo esquerdo de Gustavo, em cobrança de falta.

Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 50 minutos, o Criciúma complicou-se ainda mais na partida. Felipe Vizeu acertou um chute no rosto de Rogel e recebeu o cartão vermelho direto.

O segundo gol do Internacional saiu apenas nos acréscimos da etapa final, aos 48 minutos. Agustín Rogel passou para Wesley, que fez bela jogada individual, deixou os zagueiros para trás e, dentro da área, finalizou no ângulo direito de Alisson.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 2 X 0 CRICIÚMA

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 5 de novembro de 2024, terça-feira



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Wesley (Internacional); Jonathan Lemos e Newton (Criciúma)



Cartão vermelho: Felipe Vizeu (Criciúma)

GOL: Alan Patrick, aos 43? do 1ºT, e Wesley, aos 48? do 2ºT (Internacional)

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo (Luís Otávio), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick (Wanderson) e Wesley; Rafael Borré (Enner Valencia)



Técnico: Roger Machado

CRICIÚMA: Gustavo (Alisson); Jonathan Lemos (Dudu), Rodrigo Fagundes, Tobias Figueiredo e Hermes; Newton, Barreto, Claudinho (Allano), Felipe Matheus (Ronald Lopes); Felipe Vizeu e Bolasie (Matheusinho)



Técnico: Cláudio Tencati