Hugo Souza manda recado a Dorival após vitória do Corinthians em dérbi

O goleiro Hugo Souza, um dos destaques da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras em dérbi do Campeonato Brasileiro, mandou um recado ao técnico Dorival Júnior, da seleção brasileira.

O que ele falou?

O camisa 1 cavou, em tom de brincadeira, uma vaga entre os convocados de Dorival. Ele, que vive boa fase na meta alvinegra, ainda não representou a seleção principal em sua carreira.

Hugo Souza fez o pedido já no fim de sua passagem pela zona mista da Neo Química Arena, palco da vitória corintiana sobre o rival por 2 a 0.

A entrevista está acabando, se não me engano é a última pergunta. Tenho uma coisinha para falar, se Deus quiser: tomara que o professor Dorival esteja vendo os jogos Hugo Souza

Hugo Souza foi eleito, de acordo com o Footstats, o melhor jogador do dérbi ao cravar nota 7,8. O goleiro protagonizou ao menos três ótimas defesas, incluindo uma cabeçada de Rony já no 2° tempo do clássico.