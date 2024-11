Galdames lamenta atuação ruim do Vasco contra o Botafogo e cita "aprendizado"

O Vasco foi derrotado no clássico para o Botafogo, nesta terça-feira, no Nilton Santos, por 3 a 0. O resultado manteve os cruzmaltinos distante do sonho de entrar na zona de classificação para a Libertadores no Brasileiro. O volante Galdames lamentou o começo de jogo ruim, quando o Vasco sofreu dois gols.

"Não podemos entrar em campo como entramos contra a equipe que é líder do Campeonato Brasileiro. Não podemos repetir os primeiros 15 minutos. Depois, a expulsão nos prejudicou muito. Fica tudo de aprendizado para a sequência", disse o volante vascaíno.

O Botafogo construiu a vitória ainda no início do primeiro tempo, com gols de Savarino e Igor Jesus. No segundo tempo, Júnior Santos marcou o terceiro dos alvinegros. Além disso, a equipe cruzmaltina ainda perdeu o zagueiro João Victor, expulso no primeiro tempo.

Com o resultado, o Vasco se manteve com 43 pontos, na nona colocação da Série A. A equipe ainda pode cair uma posição, caso o Atlético-MG vença o Atlético-GO nesta quarta-feira.

Os cruzmaltinos terão mais um compromisso complicado na próxima rodada. O Vasco viaja para enfrentar o Fortaleza, no Castelão.