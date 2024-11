Fifa divulga regulamento do Mundial de Clubes 2025; veja detalhes

A Fifa, entidade máxima do futebol, divulgou nesta terça-feira o regulamento com as regras do novo Mundial de Clubes, que será disputado pela primeira vez em 2025. O torneio será realizado nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho do próximo ano.

O torneio será composto por 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro clubes. Os dois melhores de cada grupo avançarão para as oitavas de final do torneio. As chaves da primeira fase serão definidas através de um sorteio, que ainda não tem data para ocorrer.

Todos os times participantes do Mundial deverão apresentar uma lista com no mínimo 26 jogadores e no máximo 35. Entre eles, três terão que ser goleiros, obrigatoriamente. Para cada partida, as equipes poderão relacionar até 26 atletas (11 titulares e 15 reservas).

De acordo com o regulamento, as associações dos clubes participantes poderão abrir uma janela de registro de atletas excepcional de 1 a 10 de junho de 2025. A decisão de abrir ou não o período cabe à cada entidade. Os clubes poderão substituir jogadores durante a competição apenas entre 27 de junho a 3 de julho de 2025. Os jogadores não poderão disputar o Mundial por dois ou mais clubes diferentes.

O primeiro critério de desempate em caso de mesma pontuação na fase de grupos será o o confronto direto. Saldo de gols e número de tentos marcados são os outros critérios. No mata-mata, o empate será decidido na prorrogação e, caso a igualdade persista, na disputa de pênaltis.

Dos 32 times participantes, 31 já estão classificados. A última vaga será destinada ao campeão da atual edição da Libertadores, ou seja, a Botafogo ou Atlético-MG. Palmeiras, Flamengo e Fluminense são os três representantes brasileiros já garantidos na competição.

A final do Mundial será disputada no dia 13 de julho, no estádio MetLife, em Nova York.