Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em Ferreira e saca Arboleda contra o Bahia

A escalação do São Paulo está definida para enfrentar o Bahia nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto direto por uma vaga na Copa Libertadores, o técnico Luis Zubeldía aposta no retorno de Ferreira ao time titular. Essa é a primeira vez que o atacante começará jogando desde que se recuperou de lesão.

Chamou atenção o fato de Arboleda, considerado titular absoluto do São Paulo, iniciar no banco de reservas nesta terça-feira, cedendo seu lugar a Sabino, que tem ganhado cada vez mais espaço nesta reta final de temporada e formará a dupla de zaga com Alan Franco.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano; Lucas, Ferreira e Calleri.

Alisson, que voltou a treinar com o restante do elenco sem restrições, não viajou para Salvador. Havia a expectativa de ele ao menos figurar no banco de reservas contra o Bahia, mas o técnico Luis Zubeldía preferiu não acelerar seu retorno. Welington, por sua vez, desfalca o time devido a dores na região posterior da coxa esquerda. O lateral esquerdo permaneceu na capital paulista tratando um edema na região.

O São Paulo teve dez dias de intervalo para se preparar para o confronto direto com o Bahia pelo Brasileirão. Neste período, o elenco teve tempo suficiente para descansar e trabalhar no CT da Barra Funda, inclusive fazendo um jogo-treino contra o EC São Bernardo para não perder o ritmo de jogo.

Uma vitória nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, fará com que o São Paulo abra oito pontos de vantagem em relação ao Bahia, um concorrente direto por uma vaga na Copa Libertadores. Justamente por isso, a partida em Salvador tem caráter de decisão para ambos os lados.