Elinho se torna o jogador com mais assistências na história do NBB

A vitória do Corinthians contra o Paulistano nesta terça-feira, pelo NBB, será mais especial para o armador Elinho Corazza. No Ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo, o atleta de 35 anos se tornou o jogador com o maior número de assistências da história da competição.

Elinho alcançou o número de 2,417 passes para cesta no NBB, ultrapassando Fúlvio. O momento de coroação ocorreu quando o Maestro, apelido que Elinho ganhou ao longo da carreira, deu um passe para Victão, que transformou a assistência em recorde. Assim que a bola caiu na cesta, a partida foi interrompida para que o armador pudesse receber um quadro de seus familiares como forma de homenagem.

Emocionado por alcançar tal marca contra o ex-clube, Elinho não escondeu as emoções ao demonstrar a gratidão que tem pelo Paulistano e pelos companheiros que o proporcionaram o recorde.

"Quero agradecer, desculpa por interromper o jogo. É muito especial para mim poder voltar aqui diante do clube que eu comecei a jogar no NBB, em uma quadra onde fomos campeões paulista e do único título do NBB. Esse clube é muito especial para mim, foi quem me deu as primeiras oportunidades no adulto. Agradecer, principalmente, a todos que fizeram as cestas, sem eles eu não teria as duas mil e tantas assistências", disse o armador.

Neste começo de temporada, Elinho tem uma impressionante média de 10,3 assistências. Na carreira, foram 443 jogos para estabelecer o recorde (média de 5,47 assistências por jogo), ultrapassando Fúlvio, que se aposentou com 345 partidas na história do NBB.

"Demorei um pouquinho, tive cem jogos a mais que o Fúlvio, dá para perceber que o nível dele era um pouco acima. Mas estou muito feliz de ter conquistado tudo isso e vamos continuar com o jogo", celebrou o recordista.