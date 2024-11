Do GP de SP ao Dérbi: Argentinos vivem saga e dão 'sorte' ao Corinthians

Do UOL, em São Paulo

Um grupo de quatro argentinos viveu uma saga para acompanhar o histórico Corinthians x Palmeiras, na noite da última segunda-feira (4). Os hermanos vieram a São Paulo na semana passada para apoiar o piloto compatriota Franco Colapinto, no GP de Fórmula 1, e aproveitaram a viagem para vivenciar um dia de Dérbi.

Nos custou muito para encontrar os ingressos. Sabemos que é um jogo importante, mas conseguimos. Entramos um pouco tarde, mas o que vale é poder ver a torcida, o fervor, e poder ver um pouco do bonito futebol brasileiro.

Yair Adaro, torcedor do Newells Old Boys e fã de Colapinto, ao UOL

Argentinos enfrentam trânsito e recorrem a cambistas

Com ingressos esgotados para a partida, o grupo foi até a Neo Química Arena sem a certeza de que entraria no estádio. A Arena registrou público de 46.085 pagantes na noite anterior.

Além disso, os amigos enfrentarama cerca de menos duas horas e meia de trânsito para chegar à Itaquera. O dia chuvoso fez a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) apontar mais de 100 km de lentidão na capital paulista. Nas palavras de Yair, era uma "viagem cheia de esperança".

Portanto, após chegarem atrasados à Arena, os argentinos recorreram a cambistas para entrar. Os "arbolitos", como são chamados pelos hermanos, cobraram R$ 200 por cada ingresso no setor Oeste. Eles ingressaram nas catracas com a bola já rolando no primeiro tempo.

Já estávamos na porta, precisamos dar uma volta para achar o outro portão. Foi um pouco complicado o tema da entrada, porque não sabíamos se íamos encontrar ingressos verdadeiros ou não. Mas tudo deu tudo certo, por sorte. A verdade é que viemos com sorte e vimos uma vitória [do Corinthians, isso é importante. Encontramos um lugar muito bonito... Charmoso o estádio. Não o conhecíamos, é impressionante.

Ignacio Codes, torcedor do Rosario Central e fã de Colapinto

Azar no GP, sorte no futebol

No último sábado (2), o mesmo grupo esteve no bandeiraço, próximo à Avenida Paulista, para incentivar Franco Colapinto antes da corrida. O argentino bateu o carro no GP de São Paulo e não conseguiu concluir a prova.

Já no futebol, eles consideram ter levado sorte ao clube alvinegro. Eles viram dois gols in loco, inclusive de um compatriota, Rodrigo Garro, a quem elegeram como "melhor da equipe".

Grupo de argentinos esteve em bandeiraço em apoio ao piloto Franco Colapinto no último sábado (2) Imagem: Arquivo Pessoal

Os argentinos foram à Neo Química Arena apoiar o Timão, ao contrário do que aconteceu na última quinta-feira (30), em Buenos Aires, quando torcedores do Racing hostilizaram os jogadores do Corinthians com xingamentos e vaias. O time paulista perdeu por 2 a 1, pela semifinal da Sul-Americana, e foi eliminado.