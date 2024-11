Discursos de Abel e elenco após derrota sugerem distanciamento no Palmeiras

Os discursos de Abel Ferreira, Raphael Veiga e Weverton após a derrota do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, na última segunda-feira (4), indicam um distanciamento de ideias na hora de avaliar um novo tropeço — a equipe venceu apenas um dos últimos quatro jogos e se complicou na briga pelo título do Brasileirão.

O que Abel disse

Erros individuais. Viste como foi o primeiro gol que sofremos contra o Fortaleza? Um corte falhado dentro da área e um remate exterior que fizeram o 1 a 1, igual o gol que o Garro fez. O Garro conseguiu fazer um gol de fora da área, que nós dentro da área e sem goleiro não fomos capazes de conseguir fazer. O segundo gol do Fortaleza foi exatamente igual. São erros individuais.

O técnico palmeirense mais uma vez imputou o peso do resultado adverso nos erros individuais de seus jogadores. Após o jogo contra o Fortaleza, o técnico rebateu críticas ao sistema defensivo da equipe e ressaltou que os gols sofridos foram por conta das decisões dos jogadores em campo.

O que disse o elenco

Se nos primeiros 30 minutos fazemos um ou dois gols talvez estaríamos falando de outro tipo de jogo. A responsabilidade é de todos, somos uma equipe. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Não existe herói, não existe vilão. Cada um tem que se cobrar para fazer melhor, vamos seguir o nosso trabalho para as coisas saírem melhor do que hoje. A responsabilidade quando não faz gol é de todos, e quando as coisas não saem bem lá atrás também é de todos. Weverton.

Perdemos um jogo que não podíamos perder contra um rival nosso, tem um peso maior. Tivemos chances no começo do jogo, não fizemos, faltou eficácia e tomamos um gol que complicou o jogo. Situação chata, difícil, a gente está chateado e irritado demais. Difícil falar, temos que fazer o nosso melhor até o final e ver o que fizemos de errado porque não podemos cometer mais esses erros. Raphael Veiga.

Veiga e Weverton foram os únicos jogadores do Palmeiras que conversaram com a imprensa após o resultado. O meia pontuou a falta de eficácia do time, como Abel fez na coletiva de imprensa, mas poupou a defesa dos erros e optou por falar no coletivo. Já Weverton, um dos culpados pelo segundo gol, reforçou que não existe herói na vitória e um vilão na derrota — diferentemente da opinião do técnico português.

Qual o próximo compromisso?

O resultado contra o Corinthians fez o time de Abel Ferreira estacionar nos 61 pontos e pode ver o Botafogo, que tem 64, disparar na liderança — os cariocas têm clássico contra o Vasco nesta terça (5).

O Palmeiras só volta a campo na próxima sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Allianz Parque.