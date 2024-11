Dirigente do Corinthians se mostra confiante quanto à aquisição de Hugo Souza: "Estamos tranquilos"

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, se mostrou confiante quanto à aquisição em definitivo do goleiro Hugo Souza, que segue atuando como um atleta emprestado. Na última segunda-feira, o dirigente afirmou que o clube está tranquilo e que esse caso está com os departamentos jurídico e financeiro do Timão.

"A gente está tranquilo quanto a isso, as coisas vão ser resolvidas, o jurídico e o financeiro estão trabalhando, as coisas vão ser resolvidas. Precisamos dividir bem isso. Eu fico mais focado no esportivo, que é mais importante neste momento, com atletas e comissão técnica. As questões burocráticas estão sendo tratadas por pessoas do clube e o quanto antes isso vai ser solucionado", comentou Fabinho Soldado em entrevista após a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras.

O Corinthians tem até o final deste mês para exercer a opção de compra de Hugo, como está estipulado em contrato. O clube busca alternativas, já que o Flamengo não aceitou as garantias oferecidas pelo Timão em um primeiro momento. A diretoria alvinegra pode apresentar uma nova alternativa ou, em último caso, fazer o depósito ao Rubro-Negro à vista.

O técnico Ramón Díaz foi questionado sobre o tema em entrevista coletiva, e foi claro ao dizer que quer contar com Hugo em definitivo. O arqueiro teve atuação decisiva na vitória no Derby, com defesas importantes.

"Esse é um tema bom para a diretoria responder. O que sei é que, pelo preço do Hugo, o clube tem que comprá-lo. Ele é um dos melhores goleiros que vimos por aqui", disse Ramón.

Após o triunfo contra o Palmeiras, em contato com a imprensa, Hugo mostrou se mostrou confiante quanto a sua permanência e reforçou que quer seguir no clube onde reencontrou seu melhor futebol.

"Isso (permanência) o presidente vai resolver, a diretoria vai resolver da melhor forma possível. Não vão deixar eu ir embora, tenho certeza disso, e eu também não quero ir", comentou.

Para seguir com Hugo, o Timão vai ter que desembolsar 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) ao Flamengo, que já arrecadou R$ 1,5 milhão só de multa pelas vezes que o arqueiro entrou em campo contra o Rubro-Negro. Além disso, o Timão teve que depositar R$ 1 milhão ao clube carioca pelo empréstimo, que tem validade até o final deste ano.