Cruzeiro x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

Em meio à disputa do título da Copa do Brasil, o Flamengo dá uma pausa para enfrentar o Cruzeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira. O duelo diante da Raposa será na Arena Independência, em Belo Horizonte, e a bola vai rolar a partir das 21 horas, de Brasília.

ONDE ASSISTIR: O jogo terá transmissão do Premiere.

O Rubro-Negro venceu o Atlético Mineiro no último domingo no Maracanã e vai em vantagem para o segundo e decisivo jogo no próximo domingo, na Arena MRV. Apesar disso, o técnico Filipe Luís não vai levar sua força máxima para a capital mineira e escalará um time misto para enfrentar o Cruzeiro.

O clube anunciou que o atacante Gabigol, os meias Arrascaeta e Gerson, o zagueiro Léo Ortiz e o lateral direito Wesley permanecerão no Rio de Janeiro. Os atletas reclamaram de problemas físicos e estão sob os cuidados do departamento médico.

Suspensos no primeiro jogo da final, o volante Pulgar e o atacante Bruno Henrique retornam ao time e devem estar entre os onze iniciais. Outros titulares no domingo estarão em BH, mas devem ficar no banco. A expectativa é que apenas o goleiro Rossi e o atacante Plata comecem a partida no Independência.

O Flamengo vem de um empate fora de casa contra o Internacional e aparece na quarta posição na tabela de classificação, com 55 pontos. Uma vitória vai consolidar o posto no G4 e deixará a equipe a apenas três pontos do vice-líder Palmeiras.

Para o Cruzeiro, que está classificado para a final da Copa Sul-Americana, que será disputada no dia 23 de novembro, o objetivo é a recuperação no Brasileiro e ganhar confiança para o jogo mais importante do ano. Ao contrário da competição continental, a Raposa vem em má fase no nacional e não vence uma partida desde o dia 1 de setembro, quando superou o Atlético-GO, em casa, pela 25ª rodada. De lá para cá foram três derrotas e três empates e a equipe caiu para a oitava posição, com 44 pontos.

O técnico Fernando Diniz tem apenas dois desfalques para a partida desta quarta-feira. O atacante argentino Juan Dinenno, lesionado e fora da temporada, e o volante Rafa Silva, expulso na rodada passada, na derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO X FLAMENGO

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)



Data: Quarta-feira, 6 de novembro de 2024



Horário: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)



Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)



VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

CRUZEIRO: Cássio, William, Villalba, João Marcelo e Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Pereira e Matheus Henrique; Gabriel Veron e Kaio Jorge



Técnico: Fernando Diniz

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Alcaraz e Matheus Gonçalves; Bruno Henrique e Gonzalo Plata



Técnico: Filipe Luis