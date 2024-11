Corinthians vai ter desfalques nas laterais para jogo contra o Vitória; confira

Durante o clássico contra o Palmeiras, nesta segunda-feira, o Corinthians ganhou dois desfalques para o jogo contra o Vitória, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os laterais Matheuzinho e Hugo receberam terceiro cartão amarelo e não serão relacionados para o duelo em Salvador.

Hugo foi advertido pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio aos 37 minutos do primeiro tempo por falta forte em Estêvão. Já Matheuzinho foi punido por entrada em Dudu, aos 15 da segunda etapa.

Dos atletas que estão à disposição da comissão técnica, Hugo Souza, Matheus Bidu, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Pedro Raul, Pedro Henrique, Pedro Raul, Memphis Depay e Talles Magno seguem pendurados. Igor Coronado, que cumpriu suspensão no Derby, poderá ser relacionado para o próximo compromisso.

Para a ausência de Matheuzinho, a tendência é que Fagner atue no Barradão, no próximo sábado. Já no setor esquerdo, Matheus Bidu deve voltar a atuar como titular.

Com o triunfo no clássico contra o Palmeiras, o Corinthians subiu para a 13ª posição, com 38 pontos, quatro a mais em relação ao Z4. Os gols do alvinegro foram marcados por Rodrigo Garro, no primeiro tempo, e Yuri Alberto, na etapa final.

O Timão tem a mesma pontuação que o Vitória, que está em 12º por ter dois resultados positivos a mais ao longo do Brasileirão. Ambas as equipes ganharam respiro na luta contra a queda.

O duelo entre Corinthians e Vitória será no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), em Salvador. No primeiro turno, o Timão venceu por 3 a 2, com gols de Rodrigo Garro (duas vezes) e Giovane, enquanto Alerrandro marcou duas vezes para o Leão.