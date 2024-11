Com Júnior Santos, Botafogo divulga relacionados para clássico contra o Vasco

O Botafogo divulgou os atletas relacionados para o clássico contra o Vasco, nesta terça-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno do atacante Júnior Santos, recuperado de dores no joelho direito.

O camisa 11 foi desfalque nos últimos cinco compromissos do Botafogo na temporada. Ele entrou em campo pela última vez no dia 28 de setembro, no empate sem gols do Fogão com o Grêmio, pelo Brasileirão.

Apesar de ter sido relacionado, Júnior Santos deve iniciar o clássico ainda no banco de reservas. A tendência é que Arthur Jorge mantenha a mesma base da equipe que vem atuando nos últimos jogos.

RELACIONADOS PARA O CLÁSSICO! ??? Confira a lista de atletas à disposição do treinador Artur Jorge para o duelo com o Vasco, às 21h30, no Nilton Santos!

Os únicos desfalques do Botafogo para a partida são Bastos e Rafael. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo contra o RB Bragantino, na última rodada, e está suspenso, enquanto o lateral segue se recuperando de cirurgia no joelho esquerdo.

Assim, uma provável escalação do Glorioso tem: John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

A bola rola no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (de Brasília). O Botafogo lidera o Brasileiro, com 64 pontos, enquanto o Vasco aparece na nona posição, com 43.

Goleiros: Gatito Fernández. John e Raul;

Defensores: Adryelson, Alexander Barboza, Alex Telles, Cuiabano, Lucas Halter, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;

Meio-campistas: Allan, Danilo Barbosa, Eduardo, Gregore, Marlon Freitas, Óscar Romer, Tchê Tchê e Thiago Almada;

Atacantes: Igor Jesus, Júnior Santos, Luiz Henrique, Matheus Martins, Savarino e Matheus Martins.