Com gols de Cristiano Ronaldo e Talisca, Al-Nassr atropela o Al Ain pela Liga dos Campeões da Ásia

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, recebeu o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia. No Alawwal Park, o time da casa venceu por 5 a 1, com gols de Anderson Talisca (2), Cristiano Ronaldo, Fábio Cardoso (contra) e Wesley. Bento (contra) fez o gol da equipe visitante.

Com o resultado, o Al-Nassr foi aos dez pontos e assumiu a terceira posição do grupo oeste. A equipe do craque Cristiano Ronaldo segue invicta na Liga dos Campeões. Por outro lado, o Al Ain, que ainda não venceu na competição, permanece na lanterna da chave, com apenas um ponto.

O Al-Nassr volta a campo nesta sexta-feira, às 14 horas (de Brasília), quando visita o Al Riyadh, pela décima rodada do Campeonato Saudita. O Al Ain, por sua vez, encara o Al-Oruba, no próximo dia 21 de novembro, às 9h40, pela oitava rodada do Campeonato dos Emirados, no Estádio Dibba.

O time da casa abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. Mohamed Simakan avançou pela ponta direita e passou para o brasileiro Anderon Talisca, que recebeu na entrada da área, limpou a marcação e bateu no cantinho para deixar o Al-Nassr em vantagem.

Aos 30 minutos, após finalização de Sadio Mané, Cristiano Ronaldo aproveitou o rebote do goleiro adversário e tocou para o fundo das redes. Ainda antes do intervalo, Mané tabelou com Ângelo, que invadiu a área e bateu firme. A bola desviou em Fábio Cardoso, que marcou contra, aos 34 minutos.

Já no segundo tempo, depois de um chute de fora da área de Yong Woo Park, a bola explodiu na trave e voltou nas costas do goleiro brasileiro Bento, que fez contra para o Al Ain, aos dez minutos. Aos 36, Ângelo roubou a bola no meio campo e lançou para Wesley, que recebeu na direita, puxou para o meio e bateu colocado para anotar um belo gol, o quarto do Al-Nassr.

Nos acréscimos, Anderson Talisca recebeu de Wesley dentro da área, driblou o goleiro e marcou um golaço para fechar a vitória do time da casa, aos 49 minutos.