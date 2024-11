Com gol no fim, Borussia Dortmund sofre mas vence o Sturm Graz e segue perto do topo na Liga do Campeões

O Borussia Dortmund teve mais dificuldade do que esperava mas conseguiu vencer o modesto Sturm Graz, da Áustria, pela quarta rodada da Liga dos Campeões, no Signal Iduna Park, na Alemanha. A vitória por 1 a 0 veio apenas no final, com gol de Malen.

Os três pontos conquistados fazem com que o clube alemão siga na busca pela liderança da tabela geral. O Borussia ocupa a quarta colocação, com nove pontos. Já o Sturm Graz ainda não conseguiu pontuar na Champions League, estando em 32º lugar.

Na próxima rodada do torneio europeu, o Borussia vai até a Croácia enfrentar o Dínamo de Zagreb, no dia 27 de novembro, às 17h (de Brasília). O Sturm, por sua vez, recebe o Girona, na mesma data, às 14h45.

O Borussia ficou mais com a bola e teve mais oportunidades no primeiro tempo. A eficiência, no entanto, não esteve presente com os atacantes do clube alemão.

Na segunda etapa, o ritmo do duelo seguiu semelhante. Mesmo com o desempenho abaixo do esperado, os mandantes souberam se aproveitar da fraqueza do Sturm e conseguiram abrir o placar.

Aos 40 minutos, Malen roubou a bola no campo de ataque do Borussia e tocou para Guirassy, que devolveu para o holandês bater firme e garantir a vitória.