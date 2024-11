CBF detalha tabela das rodadas 34 a 36 do Brasileirão e define data de Palmeiras x Botafogo; confira

A CBF divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada da rodadas 34 a 36 do Campeonato Brasileiro. A 34ª rodada está marcada para ser disputada nos dias 20, 21 e 22 de novembro, enquanto, a 35ª, entre 23 e 27 de novembro. A 36ª irá ocorrer em meio à disputa da 35ª e será nos dias 26 e 30 de novembro, além de 1º de dezembro.

Com a definição da 36ª rodada, a CBF oficializou a data do jogo entre Palmeiras e Botafogo, tido como possível duelo do título. A partida está agendada para dia 26, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O jogo, desta forma, será disputado quatro dias antes da final da Libertadores, entre Botafogo e Atlético-MG. O clube carioca, no momento, lidera a Série A com 64 pontos, três a mais que o vice-líder Palmeiras.

Na briga contra o rebaixamento, o Corinthians abrirá a 34ª rodada do Brasileirão. O Timão encara o Cruzeiro, no dia 20 de novembro, às 11h da manhã, na Neo Química Arena. Apenas três dias antes da Raposa enfrentar o Racing, pela decisão da Copa do Sul-Americana.

Esta pode ser uma vantagem considerável para o time de Ramón Díaz, que figura no 13º lugar, com 38 pontos. O São Paulo, por sua vez, sexto colocado e sonhando com G4, enfrenta Red Bull Bragantino, Atlético-MG e Grêmio nas 34ª, 35ª e 36ª rodadas, respectivamente.

Veja abaixo a tabela detalhada das rodadas 34 a 36 do Brasileirão:

34ª rodada



20/11 - Corinthians x Cruzeiro, às 11h, na Neo Química Arena



20/11 - Red Bull Bragantino x São Paulo, às 16h30, no Nabi Abi Chedid



20/11 - Athletico-PR x Atlético-GO, às 16h30, na Ligga Arena



20/11 - Criciúma x Vitória, às 16h30, no Heriberto Hulse



20/11 - Grêmio x Juventude, às 19h, na Arena do Grêmio



20/11 - Cuiabá x Flamengo, às 19h, na Arena Pantanal



20/11 - Bahia x Palmeiras, às 20h, na Arena Fonte Nova



20/11 - Atlético-MG x Botafogo, às 21h30, na Arena MRV



21/11 - Vasco x Internacional, às 20h, em São Januário



22/11 - Fluminense x Fortaleza, às 21h30, no Maracanã

35ª rodada



23/11 - Botafogo x Vitória, às 19h30, no Nilton Santos



23/11 - Atlético-GO x Palmeiras, às 19h30, no Antônio Accioly



23/11 - Juventude x Cuiabá, às 19h30, no Alfredo Jaconi



23/11 - São Paulo x Atlético-MG, às 21h30, no Morumbis



24/11 - Internacional x Red Bull Bragantino, às 16h, no Beira-Rio



24/11 - Bahia x Athletico-PR, às 16h, na Arena Fonte Nova



24/11 - Corinthians x Vasco, às 16h, na Neo Química Arena



26/11 - Fluminense x Criciúma, às 19h, no Maracanã



26/11 - Fortaleza x Flamengo, às 19h, na Arena Castelão



27/11 - Cruzeiro x Grêmio, às 21h, no Mineirão

36ª rodada



26/11 - Atlético-MG x Juventude, às 21h30, na Arena MRV



26/11 - Palmeiras x Botafogo, às 21h30, no Allianz Parque



30/11 - Cuiabá x Bahia, às 19h30, na Arena Pantanal



30/11 - Criciúma x Corinthians, às 19h30, no Heriberto Hulse



30/11 - Vasco x Atlético-GO, às 21h30, em São Januário



01/12 - Grêmio x São Paulo, às 16h, na Arena do Grêmio



01/12 - Flamengo x Internacional, às 16h, no Maracanã



01/12 - Vitória x Fortaleza, às 18h30, no Barradão



01/12 - Red Bull Bragantino x Cruzeiro, às 18h30, no Nabi Abi Chedid



01/12 - Athletico-PR x Fluminense, às 18h30, na Ligga Arena