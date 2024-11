Casão: Corinthians está salvo pelo que vi em campo, mas pode voltar ao Z4

O Corinthians se salvou do rebaixamento com a vitória no Dérbi sobre o Palmeiras, mas precisa ficar atento à matemática do Brasileirão, avaliou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta terça (5).

O Corinthians está tranquilo no campeonato pelo que eu vi dentro do campo, pelo que estou vendo desde o jogo do Athletico-PR. Ontem deu tudo certo, por isso que eu acho que o Corinthians está salvo pelo que eu vi em campo.

Mas precisa ficar esperto pela parte da matemática, que não é nada — quatro pontos [de vantagem para o Z4] não são nada. Duas rodadas, se você vacilar, você volta para as mãos de rebaixamento. Mas eu acho que o Corinthians está salvo, sim. Casagrande

Lavieri: Cabeça de porco jogada no campo é desprezível, mas marcou Dérbi

A cabeça de porco jogada no gramado da Neo Química Arena na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras ficará marcada na história do Dérbi, afirmou o colunista Danilo Lavieri.

É bizarro, mas esse tipo de coisa marca no futebol. Esse clássico vai ficar marcado como o clássico da cabeça de porco.

Querendo ou não, esse clássico fica marcado não só pela vitória do Corinthians, por atrapalhar o Palmeiras na luta contra o título, mas também pela cabeça de ontem na Neo Química. Danilo Lavieri

Assista ao vídeo:

Mauro Cezar: Bruno Henrique envolvido em manipulação seria 'burrice'

Se Bruno Henrique estiver envolvido com manipulação de apostas, será uma "burrice tremenda" do jogador do Flamengo, disse o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte.

O colunista comentou a operação da Polícia Federal que apura "possível manipulação do mercado de cartões" e cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Bruno Henrique.

A investigação tem que provar que ele compactou com isso, assim que funciona. A suspeita não basta para condenar alguém, tem que provar de alguma maneira. E ele, se estiver realmente envolvido, é uma burrice tremenda.

Isso vale para todos os outros. Tem que ser provado, né? Mas é impressionante. E aí a responsabilidade é só do jogador nessas horas. É importante lembrar isso. Mauro Cezar

Veja o comentário:

