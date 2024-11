Cabeça de porco como a jogada em estádio custa R$ 40 a peça na internet

A cabeça de porco, que recentemente ganhou destaque após ser arremessada por torcedores no gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, pode ser adquirida tanto em açougues quanto em sites especializados pela internet.

O que aconteceu

Durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, realizado nesta segunda-feira (4) na Neo Química Arena, torcedores arremessaram uma cabeça de porco no gramado como forma de provocação ao time rival, em referência ao apelido do Palmeiras. A Polícia Militar identificou dois envolvidos no incidente e um terceiro torcedor, conhecido como Rafael Modilhane "Cicatriz", que publicou um vídeo mostrando a compra da peça suína no Mercadão de São Paulo, com a intenção de desestabilizar emocionalmente os adversários.

Por abrigar diversos açougues, o Mercadão é um dos lugares onde a é possível comprar a cabeça de porco inteira. O comerciante Silvio de Oliveira, 53, conta que chega a comercializar cerca de 30 cabeças por dia. Porém, ele comercializa o que se chama no mercado de "meia cabeça". Ou seja, cortada ao meio para uso culinário.

A cabeça de porco custa em torno de R$ 20 o quilo no boxe de Oliveira. Cada peça pode chegar a pesar entre sete e oito quilos. Mas é possível comprar cabeças de porco também pela internet. A Casa de Carnes Piné vende a peça por R$ 40. Já no supermercado Compre Mais, a cabeça é vendida congelada e custa R$ 4,69 o quilo.

A cabeça é muito procurada pela comunidade asiática. Eles fazem diversos pratos com ela, é uma iguaria para eles. Recebemos muitos clientes coreanos e, principalmente, chineses, em busca da cabeça.

Silvio de Oliveira

O comerciante, que trabalha há 35 anos no local, afirma que também comercializa mandíbulas de porco em grande número. Ele diz que retira a mandíbula da boca do porco a ser comercializada, pois ela não tem valor para a culinária. "As mandíbulas são vendidas para faculdades de odontologia", explica. A "máscara", que é o rosto destacado da cabeça, também tem uma boa procura.

Já as cabeças inteiras são vendidas a clientes mais esporádicos, que procuram os boxes de Oliveira para adquirir as peças para "rituais religiosos".