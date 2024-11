Bruno Henrique: veja lance suspeito de manipulação em jogo contra o Santos

Bruno Henrique foi alvo na manhã desta terça (5) de operação da Polícia Federal que apura "possível manipulação do mercado de cartões".

O lance sob investigação aconteceu no jogo contra o Santos, no Brasileiro do ano passado, quando Bruno Henrique foi expulso aos 52 minutos do 2º tempo após levar dois amarelos (assista acima).

Outro lado

A assessoria de Bruno Henrique informou que o atleta não vai comentar o caso por enquanto. Em nota, o Flamengo afirmou que dará "total suporte" ao jogador e à investigação das autoridades.

"O Clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de Justiça, mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência."

Mauro Cezar: Bruno Henrique envolvido em manipulação seria 'burrice'

Se Bruno Henrique estiver envolvido com manipulação de apostas, será uma "burrice tremenda" do jogador do Flamengo, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte.

A investigação tem que provar que ele compactou com isso, assim que funciona. A suspeita não basta para condenar alguém, tem que provar de alguma maneira. E ele, se estiver realmente envolvido, é uma burrice tremenda.

Isso vale para todos os outros. Tem que ser provado, né? Mas é impressionante. E aí a responsabilidade é só do jogador nessas horas. É importante lembrar isso. Mauro Cezar

Veja o comentário:

