Bruno Andrade: Não será surpresa se Abel deixar o Palmeiras em dezembro

Abel Ferreira está incomodado no Palmeiras e não será uma surpresa se ele deixar o clube no final da temporada, afirmou o colunista Bruno Andrade, direto de Portugal, no De Primeira.

Segundo pessoas próximas ao Abel, o Abel está cansado, o Abel está insatisfeito, mas muito com ele próprio.

Aqui é uma informação importante — o Abel está incomodado cada vez mais incomodado com ele próprio. Bruno Andrade

O colunista ressaltou que Abel tem apoio interno no Palmeiras. Segundo ele, porém, a possibilidade de o português não permanecer em 2025 existe.

Internamente ele tem muito mais respaldo do que o contrário, tanto é que o André Hernan trouxe a informação de que a Leila pretende oferecer uma renovação de contrato para ele até 2027.

Esse é o lado da Leila, da diretoria, mas do lado do Abel a minha informação e a minha percepção é um Abel incomodado e que não seria surpresa de dar adeus ao Palmeiras em dezembro, faltando um ano para terminar o contrato. Bruno Andrade

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra