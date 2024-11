Botafogo atropela Vasco com golaço de Luiz Henrique e dispara na liderança

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os torcedores do Botafogo seguem vivendo um momento mágico com seu time. Em mais uma grande atuação, o Alvinegro não deu chances para o Vasco e atropelou o rival por 3 a 0 com direito a gol de "futebol moleque" de Luiz Henrique, fazendo a equipe disparar na liderança do Campeonato Brasileiro a seis rodadas do fim.

Os gols - Além de Luiz Henrique, os tentos botafoguenses foram marcados por Savarino e Júnior Santos, este último que retornou aos gramados após pouco mais de um mês.

Abriu seis na frente - Com o resultado, o Botafogo chegou aos 67 pontos e abriu seis de diferença para o vice-líder Palmeiras, que no dia anterior perdeu por 2 a 0 o clássico para o Corinthians.

"Olé"! - A torcida do Botafogo passou a gritar "olé" já aos os 35 minutos do segundo tempo dada a tamanha superioridade em campo.

Emerson Rodríguez cortado da relação - O atacante colombiano Emerson Rodríguez foi cortado da relação do Vasco. O motivo foi uma falta ao treino de domingo. Ele argumentou que teve problemas pessoais, mas a comissão técnica manteve a decisão de não levá-lo para a partida.

O jogo

O primeiro tempo foi um verdadeiro massacre do Botafogo. Com muito mais posse de bola e volume de jogo, o Alvinegro foi empilhando chances e construindo o placar já nos minutos iniciais. O quarteto Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus era um verdadeiro pesadelo para a zaga do Vasco. O Cruzmaltino chegou a esboçar uma pequena reação após o 2 a 0 em boas chegadas de Vegetti e Paulo Henrique, mas logo em seguida João Victor foi expulso e complicou ainda mais a situação.

Na etapa final, o Botafogo diminuiu um pouco o ímpeto, até pelo fato de não estar sofrendo riscos. O técnico do Vasco, Rafael Paiva, tentou dar um pouco mais de fôlego na equipe tirando Payet, Vegetti e Puma, e colocando Rayan, Maxwell Alegria e Galdames, mas não surtiu muito efeito. Com paciência, o Alvinegro foi chegando e fechou a tampa com Júnior Santos.

Gols e lances

Botafogo abre o placar - O Botafogo fez o 1 a 0 logo com sete minutos do primeiro tempo, quando Alex Telles fez belo cruzamento para Savarino, que pegou um lindo voleio de primeira para estufar a rede de Léo Jardim.

Luiz Henrique amplia com genialidade - Aos 11, o Botafogo invadiu a área do Vasco com uma trama envolvente entre Savarino e Igor Jesus, até que Luiz Henrique foi acionado e mostrou toda sua genialidade, aplicando um "drible-chute", passando a bola rapidamente do pé esquerdo para o direito e enganando Léo Jardim. Golaço!

VAR anula pênalti, mas expulsa João Victor - No fim do primeiro tempo, João Victor — que já tinha amarelo — puxou Igor Jesus, e o árbitro assinalou pênalti. Após revisão do VAR, porém, trocaram a infração por falta, mas decidiram dar o segundo amarelo para o zagueiro do Vasco e expulsá-lo.

Botafogo fecha a conta. Já no segundo tempo, Marlon Freitas serviu Júnior Santos dentro da área. O atacante mostrou calma e categoria para bater de cavadinha na saída do goleiro Léo Jardim.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 0 VASCO

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 5 de novembro de 2024, às 21h30 (horário de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro (32ª rodada)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR)

Cartões amarelos: João Victor, Paulo Henrique (VAS)

Cartões vermelhos: João Victor (VAS)

Gols: Savarino, aos 7 minutos do primeiro tempo (BOT); Luiz Henrique, aos 11 minutos do primeiro tempo (BOT); Júnior Santos, aos 25 minutos do segundo tempo (BOT)

Botafogo: John, Vitinho (Allan), Adryelson (Júnior Santos), Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique (Lucas Halter), Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique (Rojas), João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet (Galdames); Puma Rodríguez (Maxsuell Alegria), Jean David (Maicon) e Vegetti (Rayan). Técnico: Rafael Paiva.