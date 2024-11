Borussia Dortmund x Sturm Graz: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo da Liga dos Campeões

Na tarde desta terça-feira, o Borussia Dortmund recebe o Sturm Graz no Signal Iduna Park, na Alemanha. O jogo é válido pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões e começa às 17h (de Brasília).

No último sábado, o Borussia venceu o RB Leipzig por 2 a 1, em duelo válido pelo Campeonato Alemão. A equipe está na quinta posição na tabela, à sete pontos do líder Bayern de Munique. Por sua vez, o Sturm Graz empatou com o Rapid Wien, por 1 a 1. O time é líder do Campeonato Austríaco, com 26 pontos.

Na Champions, os alemães estão em 11º, com seis pontos. Os austríacos estão na lanterna, ainda com zero.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming MAX.

Colocação na tabela

Borussia Dortmund: 6 pontos em 3 jogos (11º lugar)



Sturm Graz: 0 ponto em 3 jogos (32º lugar)

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Meyer; Grob, Cam, Schlotterbeck e Bensebaini; Sabitzer e Nmecha; Beier, Brandt e Gittens; Guirassy



Técnico: Nuri Sahin

Sturm Graz: Scherpen; Gazibegovic, Aiwu, Geyrhofer e Lavalee; Horvat, Chukwuani e Kiteishvili; Boving; Biereth e Jatta



Técnico: Christian Ilzer

Arbitragem

Erik Lambrechts é o árbitro principal e conta com auxílio dos assistentes Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. Nathan Verboomen será o quarto árbitro e Dennis Higler comandará o VAR.