Barcelona estuda oferecer Vitor Roque ao Sporting em negócio por Gyokeres

Destaque do Sporting, o sueco Viktor Gyokeres entrou na mira do Barcelona, que estaria disposto a oferecer o brasileiro Vitor Roque para fechar negócio com o clube português, segundo o jornal catalão El Nacional.

Apesar da boa temporada de Robert Lewandowski, com 17 gols em 15 jogos, sendo o artilheiro do Campeonato Espanhol, o Barcelona já estuda possibilidades para substituir o polonês e vê Gyokeres como uma boa opção.

Nesta temporada, o centroavante sueco tem 20 gols e quatro assistências em 16 jogos.

No entanto, o Barcelona sabe que não tem condições financeiras de pagar a cláusula rescisória do jogador, na casa dos R$ 500 milhões, e por isso estuda envolver outros atletas na negociação. Conforme o El Nacional, Vitor Roque pode ser oferecido ao Sporting.

O brasileiro de 19 anos, que já foi alvo do clube português, está emprestado ao Real Betis e, segundo o jornal catalão, não está nos planos do treinador Hansi Flick.

Além dele, a equipe catalã estaria disposta a ceder 50% dos direitos econômicos de Francisco Trincão. Ex-Barcelona, o jogador foi emprestado ao Sporting em 2022 e vendido em definitivo ao clube no ano passado.

No negócio, o Barcelona permaneceu com metade dos direitos econômicos de Trincão e, agora, pode incluir na oferta para contar com Gyokeres.