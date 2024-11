Barcelona divulga relacionados para duelo pela Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, o Barcelona definiu os 22 jogadores relacionados para a partida contra o Estrela Vermelha, válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O duelo no Rajko Mitic Stadium, na Sérvia, está marcado para iniciar às 17h (de Brasília) desta quarta-feira.

Sem muitas movimentações no departamento médico do clube, o treinador Hansi Flick repetiu a lista da última partida do Barcelona, o clássico contra o Espanyol. Dessa forma, os lesionados Eric Garcia, Ferran Torres, Araujo, Christensen, Bernal e Ter Stegen seguem fora.

Por outro lado, o Barcelona terá seus três principais jogadores da temporada à disposição: Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal. Outros nomes importantes do elenco, Gavi, Pedri, Koundé, De Jong e Dani Olmo também fazem parte dos relacionados.

Em três rodadas da competição continental até aqui, o Barcelona venceu duas e perdeu uma. Enquanto as vitórias vieram sobre Young Boys (5 a 0) e Bayern de Munique (4 a 1), a derrota veio para o Monaco (2 a 1). Atualmente, o clube catalão ocupa a 10ª colocação da tabela da Liga dos Campeões, com seis pontos.

A lista de relacionados para o duelo contra o Estrela Vermelha.

Confira todos os relacionados

Goleiros: Inaki Pena, Szczesny e Astralaga

Defensores: Cubarsí, Baldé, I. Martinez, Koundé, H. Fort, Gerard Martin e S. Domínguez

Meio-campistas: Gavi, Pedri, Pablo Torre, M. Casadó, Pau Víctor e De Jong

Atacantes: Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Fermín, Lamine Yamal e Dani Olmo.