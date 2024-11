São Paulo vence Bahia com gol em falha bizarra e fim de jejum de um ano

O São Paulo venceu o Bahia por 3 a 0 na noite desta terça-feira (5), na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Os gols foram marcados por Luiz Gustavo, Wellington Rato e Lucas. O volante aproveitou falha bizarra de Marcos Felipe na saída de bola para abrir o placar.

Rato voltou a marcar após mais de um ano. O último gol do meia-atacante havia sido na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians.

O time paulista sofreu uma pressão nos primeiros 20 minutos, mas suportou e melhorou na partida. Depois de abrir o placar em lance de sorte, as mudanças de Zubeldía surtiram efeito na segunda etapa para controlar a partida até ampliar o marcador.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 54 pontos e abriu oito de vantagem para o próprio Bahia, que estacionou nos 46. O Tricolor paulista é o sexto, enquanto o Bahia está na sétima colocação e pode perder o posto até o fim da rodada.

O Tricolor volta a campo neste sábado, às 21h, quando recebe o Athletico-PR no Morumbis. Já o Bahia visita o Juventude no mesmo dia, às 19h.

Zubeldía mexe na estrutura da defesa

O técnico mandou a campo uma zaga diferente: sem Arboleda, barrado, Alan Franco saiu do lado esquerdo e foi para o setor direito dando lugar ao canhoto Sabino ao lado do lateral Jamal Lewis. A aposta era claramente em fortalecer a saída de bola com Sabino, mas o Tricolor acabou sofrendo no quesito com erros do próprio defensor e pouca participação dos volantes, sobretudo Marcos Antônio.

Depois de 20 minutos de pressão baiana, o São Paulo conseguiu equilibrar o jogo. Com a bola, Igor Vinicíus e Jamal avançavam bastante pelos lados do campo, e Luiz Gustavo por vezes aparecia entre os zagueiros para girar o jogo. No entanto, a pouca movimentação de Marcos Antônio ea ausência de outro meia para ajudá-lo complicou a criação de jogadas. O gol são-paulino só veio em erro bizarro do goleiro Marcos Felipe.

Com a vantagem no placar, Zubeldía mudou o esquema aos 15 da segunda etapa com a entrada de Arboleda na zaga e Sabino sendo deslocado para a lateral esquerda para conter os avanços do adversário. Minutos depois, o Tricolor mais uma vez encontrou o gol em lance de triangulação, mas também de sorte: a bola dividida por Luciano virou cruzamento para Rato marcar.

Com a vantagem no placar, o São Paulo soube conduzir o jogo e não voltou a sofrer a pressão que havia sofrido no início da partida. No fim do jogo, ainda deu tempo para Rato ser lançado em contra-ataque e servir Lucas para o terceiro gol.

Lances importantes

Pra fora! Aos sete minutos, Luciano Juba recebeu com liberdade pela esquerda e cruzou por baixo para a chegada de Éverton Ribeiro na primeira trave, mas Sabino chegou dividindo, e a bola foi para escanteio.

Rafael! Aos 15, Lucho Rodríguez cobrou falta da entrada da área no cantinho. Rafael defendeu estranho, a bola ainda quicou no chão e subiu, mas o próprio goleiro foi lá em cima para conferir e jogar em escanteio.

Quase! Na cobrança de escanteio curto, a bola foi levantada na área em direção ao gol, Lucas tocou para trás tentando cortar, e Lucho quase alcançou antes dela sair com perigo ao lado da trave.

1x0. Aos 40, Marcos Felipe cometeu falha incrível e deu o gol para o Tricolor. O goleiro tentou sair jogando rápido, mas errou a batida na bola e acertou o volante são-paulino, que girou o corpo e mandou para o gol vazio.

Pra fora! Aos 43, o Tricolor teve sua melhor criação. Lucas inverteu da esquerda para Ferreira, que invadiu a área pelo lado direito e cruzou rasteiro para trás na medida para Luciano, que finalizou para fora.

Rafael! Aos 9 minutos da segunda etapa, bola levantada na área e o zagueiro Gabriel Xavier subiu e cabeceou firme no cantinho, mas Rafael foi buscar para fazer mais uma boa defesa.

2x0. Aos 20, Lucas recebeu pela esquerda e acionou a passagem de Luciano dentro da área. A bola escapou do camisa 10, que dividiu com a marcação e acabou dando um cruzamento para Wellington Rato entrar na segunda trave sem marcação e mandar para o gol.

Pra fora! Aos 34, Calleri foi lançado em profundidade e tentou finalizar, mas foi travado. No rebote, Rato e Luciano apertaram a marcação, e a bola ficou com o camisa 10, que finalizou cruzado e levou perigo ao gol de Marcos Felipe.

3x0. Já no fim da partida, Wellington Rato foi lançado em contra-ataque pela direita, cortou para dentro e serviu Lucas na entrada da área. O camisa 7 finalizou bonito no alto para marcar.

Ficha Técnica

Bahia 0 x 3 São Paulo

Campeonato Brasileiro - 32ª rodada

Data: 05/11/2024 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Amarelos: Marcos Antônio e Sabino; Jean Lucas, Gabriel Xavier e Kanu

Gol: Luiz Gustavo (40'/1ºT), Wellington Rato (20'/2ºT) e Lucas (46'/2ºT)

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (De Pena), Jean Lucas (Acevedo) e Everton Ribeiro; Cauly (Rafael Ratão), Lucho Rodríguez e Ademir (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

São Paulo: Rafael, Igor Vinícius (Rafinha), Sabino, Alan Franco e Jamal Lewis (Arboleda); Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Liziero), Ferreira (Wellington Rato), Luciano (Nestor) e Lucas; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.