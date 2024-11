Atlético-MG lamenta morte da mãe do goleiro Matheus Mendes

Em meio a uma série de decisões na temporada 2024, o Atlético-MG passa por um momento de luto. O clube lastimou nesta terça-feira a morte de Flávia Mendes, mãe do goleiro Matheus Mendes.

Flávia Mendes vinha em tratamento de um câncer de mama e chegou a ser homenageada durante as ações do Outubro Rosa.

"O Galo lamenta profundamente a morte de Flávia Mendes, mãe de nosso goleiro Matheus Mendes. Dona Flávia foi homenageada recentemente pelo filho, que, na vitória sobre o Grêmio, dia 9/10, utilizou luvas na cor rosa, em alusão ao Outubro Rosa - campanha de combate e conscientização sobre o Câncer de Mama. O Atlético se solidariza com o atleta, demais familiares e amigos de Dona Flávia", destacou o comunicado oficial do clube.

Aos 25 anos, Matheus Mendes foi revelado nas categorias de base do Atlético-MG. Em 2024, ele disputou 13 jogos com a camisa do Galo.