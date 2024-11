Atlético-GO x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira, contra o Atlético-GO. O duelo será às 21h (de Brasília), em Goiânia, no Estádio Antônio Accioly, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os mineiros vão colocar uma equipe alternativa na partida, já que estão focados na decisão da Copa do Brasil.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do Premiere.

A equipe comandada por Gabriel Milito terá os reforços do volante Fausto Vera e do atacante Deyverson. Ambos não podem atuar na Copa do Brasil.

O Atlético-MG mira um bom resultado para seguir na briga por um lugar na zona de classificação para a Libertadores.

Já o Atlético-GO dificilmente vai escapar do rebaixamento. O pensamento já vem sendo de planejamento para a próxima temporada visando a Série B.

FICHA TÉCNICA:



ATLÉTICO-GO X ATLÉTICO-MG

Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



Data: 6 de novembro de 2024, quarta-feira



Hora: 21h (de Brasília)



Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Alix Vinícius e Rodallega; Roni, Rhaldney e Shaylon; Alejo Cruz, Jan Hurtado e Luiz Fernando



Técnico: Umberto Louzer

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello, Rubens; Fausto Vera, Paulo Victor, Zaracho; Alisson, Eduardo Vargas, Deyverson.



Técnico: Gabriel Milito