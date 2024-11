Árbitro registra cabeça de porco arremessada no gramado, e Corinthians pode ser punido; confira

O árbitro Wilton Pereira Sampaio registrou em súmula que torcedores do Corinthians arremessaram uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena durante o clássico contra o Palmeiras, na última segunda-feira. Segundo o CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), o Timão pode ser punido financeiramente e até perder mandos de campo pela infração.

Aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Raphael Veiga estava posicionado para cobrar escanteio, uma cabeça do porco foi atirada no campo, como provocação por parte dos corintianos. Neste momento, os torcedores posicionados no setor sul da Arena também atiraram copos de plástico contendo líquido e um isqueiro. Veiga não foi atingido.

Wilton também relatou em súmula que torcedores do Corinthians atiraram copos de plástico com líquido em direção aos jogadores do Palmeiras que estavam posicionados à beira do campo para o aquecimento, na reta final do primeiro tempo. Novamente, nenhum atleta foi acertado.

Por fim, a arbitragem relatou que corintianos localizados no setor oeste do estádio arremessaram uma pequena bola de plástico em direção ao técnico Abel Ferreira, que não foi atingido.

Por conta dessas infrações, o Corinthians pode ser punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). De acordo com o artigo 213 do CBJD, "lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento" pode render uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Segundo o primeiro inciso do artigo, se o objeto lançado for de gravidade elevada ou causar prejuízo para o andamento da partida, a equipe mandante pode perder de um a 10 mandos de campo.

Já o terceiro inciso traz uma ponderação importante. Se o clube mandante ajudar na identificação dos autores da infração, apresentando-os à autoridade policial, ele deixa de assumir a responsabilidade pelo caso.

No intervalo do Derby da última segunda-feira, dois torcedores foram identificados e levados para o Jecrim (Juizado Especial Criminal) da Arena, mas negaram envolvimento na infração e foram liberados. O delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), está com acesso às imagens do circuito interno do estádio corintiano para seguir com as apurações.

Um torcedor registrou nas redes sociais o momento em que comprou a cabeça do porco que posteriormente foi arremessada no gramado da Arena. O homem, não identificado nas redes sociais, também está sendo investigado pela polícia.

Veja as observações de Wilton Pereira Sampaio na súmula:

"Informo que aos 28 (vinte e oito) minutos do 1° (primeiro) tempo de jogo, quando a partida se encontrava paralisada, para a cobrança de um tiro de canto a favor da equipe do Palmeiras, foi arremessado uma cabeça de animal (porco) em direção ao campo de jogo, caindo sobre a linha de meta, logo retirada com um chute pelo atleta de número 9 do Corinthians, o Sr. Yuri Alberto. Informo ainda que esse objeto veio da torcida da equipe mandante que se encontrava atrás da meta defendida pela mesma, em ato contínuo também foram arremessados um copo de plástico contendo líquido e um isqueiro, vindos do mesmo local citado acima em direção ao atleta da equipe do Palmeiras, de número 23 (vinte e três), Raphael Veiga, que estava posicionado para reiniciar a partida através de um tiro de canto. Cabe ressaltar que ambos os objetos não entraram no campo de jogo e não atingiram o referido atleta.

Após o término da partida, fui informado pelo delegado da partida, o Sr. Carlos Eduardo R. Guimarães , que aos 42 (quarenta e dois) minutos do 1° (primeiro) tempo de jogo, foram arremessados copos de plástico contendo líquidos vindos da torcida da equipe mandante em direção aos atletas da equipe do se palmeiras que estavam posicionados no local destinado ao aquecimento dos mesmos. Cabe ressaltar que os objetos não atingiram os atletas.

Informo ainda que o mesmo delegado da partida me informou após o término da partida que aos 43 (quarenta e três) minutos do segundo tempo foi arremessada uma bola pequena de plástico, vinda da torcida da equipe mandante, em direção ao treinador da equipe do Palmeiras, o Sr. Abel Ferreira. Digo também que o objeto não atingiu o referido treinador."