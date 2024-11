Árbitro relata cabeça de porco e mais objetos arremessados a campo no Dérbi

O árbitro Wilton Pereira Sampaio, do jogo entre Corinthians x Palmeiras da última segunda-feira (04), escreveu em súmula do duelo sobre a cabeça de porco atirada no gramado, além de outros objetos jogados a campo.

O que aconteceu

Aos 28 minutos do primeiro tempo do Dérbi, uma cabeça de porco foi atirada para dentro do gramado da Neo Química Arena. O objeto foi jogado próximo a linha de fundo do então gol de Hugo Souza, quando Raphael Veiga se preparava para cobrar escanteio.

Wilton Sampaio relatou a situação na súmula do jogo, e comunicou outros objetos também lançados a campo: "Informo que aos 28 minutos do 1° tempo de jogo, quando a partida se encontrava paralisada, para a cobrança de um tiro de canto a favor da equipe do Palmeiras, foi arremessado uma cabeça de animal (porco) em direção ao campo de jogo, caindo sobre a

linha de meta. Em ato contínuo também foram arremessados um copo de plástico contendo líquido e um isqueiro".

Yuri Alberto, autor de um dos gols da vitória do Corinthians por 2 a 0, afastou a cabeça do animal para longe do campo de jogo. "(A cabeça foi) logo retirada com um chute pelo atleta de n° 09 da equipe SC Corinthians Paulista, o Sr. Yuri Alberto Monteiro da Silva", comunicou o árbitro.