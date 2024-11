Abel fora do Palmeiras? Clube não imagina cenário sem o treinador em 2025

Se depender do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira não deixará o clube tão cedo — mesmo com a derrota no Dérbi e o sonho do tricampeonato brasileiro mais distante.

O que aconteceu

Abel Ferreira é peça ativa do planejamento do Palmeiras para o ano que vem, e o clube não imagina um cenário sem ele.

O treinador segue incontestável no comando técnico e tem muito prestígio com a presidente Leila Pereira. A mandatária, inclusive, já disse publicamente que se for reeleita no final do ano pretende renovar com o técnico até o fim de 2027 — quando acaba o seu segundo mandato.

Abel Ferreira também foi homenageado no clube recentemente. Na última quarta-feira (30), o Palmeiras homenageou a comissão técnica portuguesa pelos quatro anos no comando da equipe: Abel Ferreira, João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Tiago Costa.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o final de 2025. Ele assinou a renovação em janeiro de 2024.

Palmeiras se complicou na briga pelo título

Raphael Veiga se lamenta durante jogo entre Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão Imagem: YURI MURAKAMI/ESTADÃO CONTEÚDO

A equipe fez bons minutos iniciais, criou grandes chances de gol, mas mais uma vez pecou na efetividade. Erros individuais de Richard Ríos e Weverton contribuíram para a derrota contra o Corinthians.

O time de Abel Ferreira estacionou nos 61 pontos e pode ver o Botafogo, que tem 64, disparar na liderança — os cariocas têm clássico contra o Vasco nesta terça (5).

O Palmeiras volta a campo na próxima sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Allianz Parque.