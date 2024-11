Welington desfalca São Paulo contra o Bahia; Alisson segue fora

Do UOL, em São Paulo (SP)

O lateral-esquerdo Welington sentiu dores na coxa e desfalca o São Paulo no jogo desta terça-feira (5) contra o Bahia.

O que aconteceu

O jogador reclamou de dores no músculo posterior da coxa esquerda e foi constatado um edema. Ele nem viajou com a delegação e ficou no CT da Barra Funda para tratamento.

Com isso, Jamal Lewis deve assumir a posição. O jovem lateral Patryck também ficou na capital paulista adquirindo melhor condição de jogo.

O volante Alisson, apesar do bom desempenho no jogo-treino da semana passada, também será ausência. Ele já teria condições de entrar por alguns minutos, mas o Tricolor optou por deixá-lo em São Paulo adquirindo a melhor condição física ao invés de submetê-lo a uma viagem longa para ficar no banco.

A boa notícia é a volta do paraguaio Bobadilla. Ele está recuperado de lesão e disputa posição com Marco Antônio.