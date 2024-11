Veja o que está em jogo para Corinthians e Palmeiras no Derby pela 32ª rodada do Brasileirão

Corinthians e Palmeiras travam mais um Derby nesta segunda-feira, pela 32ª rodada do Brasileirão. A partida reúne muitas coisas em jogo para os rivais, que brigam em polos diferentes da tabela da Série A.

Do lado alvinegro, o Timão tenta emplacar a terceira vitória consecutiva para de afastar da zona de rebaixamento. Os comandados de Ramón Díaz, neste momento, ocupam a 15ª colocação do torneio, com 35 pontos conquistados.

A equipe cresceu a partir da chegada de Ramón e conseguiu deixar o Z4. No momento, a vantagem para a degola é de apenas um ponto.

Além de buscar se afastar da parte de baixo da tabela, o Corinthians tenta encerrar um incômodo jejum contra o rival alviverde. O Timão não ganha do Palmeiras desde setembro de 2021. Desde então, são oito clássicos sem uma vitória alvinegra.

O Verdão, por sua vez, tem outras pretensões na reta final desta temporada. Além de buscar prolongar o retrospecto, a equipe de Abel Ferreira mira se aproximar do Botafogo no topo da tabela da Série A.

O Alviverde é o segundo colocado do Brasileirão, com 61 pontos. A distância para os cariocas é de apenas três pontos.

A equipe teve chance de encostar ainda mais no Glorioso, mas tropeçou e só empatou com o Fortaleza no último jogo pela competição. No entanto, restando sete rodadas para o fim do torneio, os comandados de Abel sonham com o tri, que seria algo inédito para o clube.

O Derby está marcado para segunda-feira, na Neo Química Arena, Itaquera. As equipes vão a campo a partir das 20h (de Brasília).