Valencia pede adiamento de mais um jogo após tempestade na Espanha

Na próxima quarta-feira, o Valencia terá um compromisso contra o Parla Escuela pela primeira rodada da Copa do Rei. No entanto, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, o clube espanhol solicitou o adiamento do jogo por conta da forte tempestade que atingiu a região na semana passada.

"O Valencia CF solicitou esta manhã à Real Federação Espanhola de Futebol o adiamento do jogo contra o CP Parla Escuela-Fair Play. O Clube entende que, neste momento de grande dificuldade, toda energia, atenção e apoio devem estar voltados para ajudar as pessoas afetadas pelo trágico acontecimento da DANA. O futebol está em segundo plano", foi escrito.

COMUNICADO OFICIAL | SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DEL PARTIDO ANTE EL CP PARLA ESCUELA-FAIR PLAY El @valenciacf ha solicitado, en la mañana de hoy, a la @rfef el aplazamiento del partido ante el @ParlaEscuela, correspondiente a la primera eliminatoria de la #CopaDelRey 2024 y que... pic.twitter.com/uPoDYzU6RM ? Valencia CF (@valenciacf) November 4, 2024

As inundações na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram pelo menos 158 mortos e várias pessoas desaparecidas, além dos danos materiais. O governo espanhol decretou três dias de luto.

Inicialmente, a partida entre Valencia e Parla Escula estava marcada para a semana passada, mas precisou ser remarcada para esta quarta-feira. Assim, o duelo pode ser adiado mais uma vez.

Outro duelo adiado foi Real Madrid contra Valencia, que aconteceria no último sábado. Uma nova data para o confronto ainda não foi divulgada.