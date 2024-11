Torcedores do Corinthians provocam Palmeiras com mosaico 3D antes de Derby; confira

Torcedores do Corinthians provocaram o rival Palmeiras pouco antes da bola rolar no Derby desta segunda-feira, na Neo Química Arena. No setor leste do estádio, corintianos organizaram um mosaico 3D com a imagem de um gavião segurando as taças dos títulos mundiais do Timão de 2000 e 2012.

Além dos troféus, uma faixa foi estendida com a seguinte frase: "O seu maior sonho é o seu pior pesadelo".

A exaltação às conquistas internacionais do Corinthians se deve ao entendimento das torcidas rivais de que o Palmeiras nunca conquistou um título mundial reconhecido pela Fifa.

Na parte inferior do mosaico, é possível ver a imagem de pequenos porcos, fazendo alusão ao rival

Quando os jogadores do Palmeiras subiram para o aquecimento, os corintianos presentes nas arquibancadas entoaram cânticos de "Sem Mundial!", como normalmente ocorre nos clássicos disputados em Itaquera. Os atletas do Timão, mesmo com a recente eliminação na Copa Sul-Americana, foram celebrados.

As provocações ao Verdão não pararam por aí. O clube preparou copos especiais para a partida com a imagem de Edilson Capetinha fazendo as conhecidas embaixadinhas da final do Campeonato Paulista de 1999. Na ocasião, no Derby decisivo do Estadual, o ex-atacante provocou e causou a revolta dos jogadores palmeirenses com a jogada plástica, gerando uma confusão generalizada. O clássico terminou empatado por 2 a 2 e o alvinegro se sagrou campeão, já tinha a vantagem de 3 a 0 da ida.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), em Itaquera. Enquanto o Timão luta para não cair no Campeonato Brasileiro, o Verdão briga pelo título da competição.