Santos x Vila Nova: veja onde assistir ao duelo pela sétima rodada do Brasileiro de Aspirantes

Santos e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira, na Vila Viva Sorte. O duelo, válido pela sétima e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, está marcado para as 16h (de Brasília).

Onde assistir: O jogo não terá transmissão.

Um final de tarde perfeito. O Santos é a nossa vida e a nossa vida está voltando! ? pic.twitter.com/9K4S20uL6H ? Santos FC (@SantosFC) November 3, 2024

Como chegam as equipes?

O Santos vem de vitória na última rodada, contra o Mirassol, por 2 a 1. O Alvinegro Praiano ocupa a segunda colocação do Grupo B, com 13 pontos conquistados. A equipe possui quatro triunfos, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Vila Nova busca garantir sua vaga na próxima fase. A equipe perdeu para o Goiás na última rodada, por 2 a 0. O time visitante ocupa a terceira posição do Grupo B, com nove pontos.